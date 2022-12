The Last of Us, svelata la durata del primo episodio: è lungo, quanto un film!

Quando il primo capitolo uscì per console, molti definirono The Last of Us un vero e proprio film. Con la serie potrebbe accadere lo stesso, ma per ragioni diverse. È stata infatti rivelato il minutaggio del primo dei nove episodi totali, in arrivo fra poco più di due settimane: e ci sarà da riempire un film!

Preparate i popcorn e accedente gli schermi di HBO Max se siete negli Stati Uniti ma soprattutto, ovviamente, di Sky e NOW se siete in Italia, dove la première di The Last of Us è fissata al 16 gennaio, per poi vedersi distribuiti a cascata gli altri episodi. Inizialmente si era parlato di dieci episodi della durata di un’ora ciascuno, per un totale non indifferente di 10 ore per la sola prima stagione. Ma ora le carte in tavola sono cambiate, anche se il minutaggio totale potrebbe essere rimasto invariato.

Secondo quanto confermerebbe un documento del palinsesto di HBO in Sud-America, il primo episodio avrà una durata di 85 minuti, vale a dire 1 ora e 25 minuti, quanto un lungometraggio di durata contenuta. Il totale degli episodi ammonta ora a 9 per la prima stagione, ma considerato che ormai la lunghezza degli episodi tende a lievitare più ci si avvicina al finale, è possibile che quelle 10 ore totali vengano rispettate se non addirittura superate.

Ma se il primo episodio ci terrà incollati come un film, sarà il terzo di The Last of Us a far crollare le nostre certezze, anticipa l’interprete di Joel nei videogiochi, Troy Baker. Il timore, o comunque l’impressione, è che la serie sia destinata a rielaborare parte delle linee narrative presenti nei videogiochi. Anche se in realtà non sappiamo cosa pensare, visto che finora, a ogni uscita di una foto dal set o di un trailer, si è insistito sulla fedeltà dell’adattamento quasi scena per scena. Staremo a vedere.

Sicuramente con una durata simile ci sarà spazio per attingere anche, parzialmente, dal secondo capitolo dei videogiochi, come si vocifera da un po’. E sicuramente, per tutta una serie di ragioni, The Last of Us ci spezzerà il cuore.