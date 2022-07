The Last of Us, svelata la finestra d'uscita della serie HBO: arriverà prima del previsto!

Le riprese di The Last of Us sono appena terminate e così in una recente intervista il Chief Content Officer di HBO ha rivelato, per la gioia dei fan, la possibile finestra d'uscita di questo attesissimo adattamento televisivo.

In una chiacchierata con The Hollywood Reporter, Casey Bloys ha detto: "Potrebbe arrivare per l'inizio del 2023". Sapevamo già che la serie avrebbe fatto il suo debutto il prossimo anno, ma non sapevamo che l'avrebbe fatto nei primi mesi.

E parlando proprio della ricca programmazione prevista per il 2023 su HBO ha detto: "Avremo la possibilità di vedere la seconda stagione di Sex Lives of College Girls, White Lotus 2, The Idol, Last of Us, Succession, Julia, Hacks, Barry e Righteous Gemstones. Sarà un'annata piuttosto ricca. Avremo molto di cui discutere su tutti questi spettacoli".

Proprio all'inizio di giugno è stata svelata la prima immagine ufficiale di The Last of Us, l'attesissima serie tratta dall'omonimo videogioco con protagonista Bella Ramsey e Pedro Pascal. E proprio in riferimento a questo show si legge:

"Sin dall’inizio, la nostra visione originale della storia di The Last of Us è stata di tipo cinematografico e fortemente incentrata sui personaggi. HBO ha accolto con entusiasmo tale visione e ha trasposto questo spirito sugli schermi televisivi di tutto il mondo. Con il Creator e Writer di Chernobyl, Craig Mazin, al comando in tandem con l’Executive Producer Carolyn Strauss e Neil Druckmann, un cast e una troupe incredibili hanno dato il massimo per garantire una rappresentazione autentica della storia e del suo mondo in modo tanto dettagliato".

The Last of Us riuscirà a conquistare il pubblico? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.