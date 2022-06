The Last of Us: svelata la prima immagine ufficiale della serie HBO!

Direttamente dal SummerGameFest, ecco arrivare la prima immagine ufficiale della serie tv con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, che interpreteranno Joel e Ellie nell'attesissima The Last of Us di HBO.

La serie si concentrerà molto probabilmente sulla storia del primo videogioco, a cui dovrebbero essere aggiunte alcune sequenze del secondo, naturalmente rivisitate, per permettere alla serie di essere il più omogenea possibile. Una delle differenze più importanti dovrebbe essere la presenza della mamma di Ellie in The Last of Us, cosa non presente nei videogiochi.

Nella foto, condivisa da HBO Max e che potete trovare a fine notizia, possiamo vedere i tanto amati protagonisti accovacciati, molto simili agli originali. Anche Playstation. Blog ha voluto condividere la notizia, scrivendo:

"Sin dall’inizio, la nostra visione originale della storia di The Last of Us è stata di tipo cinematografico e fortemente incentrata sui personaggi. HBO ha accolto con entusiasmo tale visione e ha trasposto questo spirito sugli schermi televisivi di tutto il mondo. Con il Creator e Writer di Chernobyl, Craig Mazin, al comando in tandem con l’Executive Producer Carolyn Strauss e Neil Druckmann, un cast e una troupe incredibili hanno dato il massimo per garantire una rappresentazione autentica della storia e del suo mondo intricato e dettagliato".

E ancora: "Nello spirito della collaborazione e dell’autenticità, Neil non solo è uno degli Executive Producer e Writer della serie, ma ha anche diretto un intero episodio. Per portare in vita The Last of Us, il nostro studio e HBO hanno collaborato in modo profondamente creativo. In questa sovrapposizione dei mondi dei videogiochi e della televisione, gli attori Ashley Johnson e Troy Baker, che interpretano rispettivamente Ellie e Joel, si sono uniti al cast nei ruoli principali. Non vediamo l’ora di vederli sullo schermo insieme a fan nuovi e di vecchia data di The Last of Us".

E voi aspettate la serie tv? Fatecelo sapere nei commenti!