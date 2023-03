The Last of Us, svelati i contenuti speciali del cofanetto home-video: aperti i preordini

Dopo la messa in onda dell'ultimo episodio è stata immediatamente svelata la data di uscita del cofanetto home video della stagione 1 di The Last of Us, che arriverà a luglio, e adesso Warner Bros Italia ci ha rivelato i contenuti speciali che saranno inseriti nei dischi della collection.

Purtroppo Warner Bros Home Entertainment Italia non ha confermato la data d'uscita dell'edizione home video di The Last of Us nel nostro mercato (negli USA e nel Regno Unito il cofanetto uscirà il 17 luglio prossimo) ma per ingannare l'attesa ci ha fornito l'elenco completo dei contenuti speciali, che supereranno le tre ore di durata:

The Last of Us: Stranger Than Fiction - Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us.

- Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us. Giù i controller: adattare The Last of Us - Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco.

- Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco. Dai livelli al live-action - Scopri come la serie TV The Last of Us ha incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan.

Il cofanetto conterrà al suo interno tutti i 9 episodi della prima stagione di The Last of Us, intitolati rispettivamente 'When You’re Lost in the Darkness', 'Infected', 'Long, Long Time', 'Please Hold to My Hand', 'Endure and Survive', 'Kin', 'Left Behind', 'When We Are in Need' e 'Look for the Light', e sarà disponibile al prezzo di 59.99 euro (Steelbook 4K Ultra HD), 49.99 euro (4K Ultra HD), 39.99 euro (Blu-ray) e 29.99 euro (DVD).

I preordini sono ora aperti sui principali siti di e-commerce.