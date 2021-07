The Last of Us, svelato il numero di episodi della serie HBO!

La serie HBO su The Last of Us comincia finalmente ad assumere contorni più concreti: dopo i nomi degli attori che daranno volto a Joel ed Ellie nello show ispirato alla celebre saga videoludica, infatti, è stato svelato in queste ore un nuovo, importante dettaglio sulla serie scritta da Craig Mazin.

Mentre Gabriel Luna ci mostra delle nuove foto dal set di The Last of Us testimoniando l'avanzare delle riprese, infatti, l'ultimo episodio del podcast dello stesso Craig Mazin ci ha rivelato di quanti episodi sarà composta la prima stagione della serie ambientata nel mondo post-apocalittico che i gamer di tutto il mondo hanno imparato a conoscere ed amare.

Si tratta, stando a quanto svelato da Mazin, di 10 episodi di cui non è ancora chiara la durata (il tipo di prodotto, comunque, ci lascia immaginare episodi compresi tra i 40 e i 60 minuti); allo stesso tempo, tutto tace ancora per quanto riguarda il numero di stagioni che HBO è intenzionata a produrre, ma per questo immaginiamo ci sarà da attendere.

Basteranno 10 episodi a raccontare un pezzo importante della storia di The Last of Us? A che punto si fermerà quest'attesissima prima stagione? Lo scopriremo solo tra qualche tempo. A tal proposito, cerchiamo insieme di capire quale sarà la trama di The Last of Us e in cosa potrà differire da quella del videogioco.