The Last of Us, il teaser è perfetto.... o forse no! Il video che "prende in giro" i fan

Con l'arrivo del primo teaser di The Last of Us, le reazioni fioccate sul web non sono tardate ad arrivare e sono state piuttosto eterogenee tra loro. Con questo video, dai toni certamente leggeri e scherzosi, abbiamo cercato di fornire i diversi punti di vista di chi ha fornito i primi commenti alle immagini di HBO: dal fan a quello più realista.

Il teaser, estratto in un spot collettivo dei prossimi show HBO, ci mostra il cast di coppia di Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma anche un assaggio alle creature che incontreranno! Nel video che abbiamo assemblato per voi, vi mostriamo i diversi punti di vista di chi ha reagito a queste prime immagini dell'adattamento di HBO, tutti interpretati dalla nostra Sam.

C'è ad esempio il super fan, ovvero quell'opinione che esalta tutto e tutti in maniera indiscriminata e praticamente senza quasi criterio, c'è poi l'hater, l'opinione opposta, che stronca tutto a prescindere dalle immagini e senza che nessuno l'abbia richiesta espressamente. C'è poi un punto di vista un po' più realistico che cerca di mantenere una certa distanza tra le due opinioni descritte sopra. In questo gioco di alternanze parliamo insieme dei personaggi, delle ambientazioni e dell'atmosfera generale che si respira.

Ora l’unica domanda a restare senza risposta è se e quando otterremo specifiche più precise sulla finestra di uscita della serie. Lo spot non forniva alcun indizio in tal senso, ma almeno questo ci tranquillizza sui vociferati – anche se improbabili – timori di una cancellazione anche per The Last of Us. Nessuno è al sicuro in Warner Bros. Discovery, con un regista che descrive i dirigenti HBO Max nel caos, mentre si assiste al licenziamento del 14% dei dipendenti HBO Max. Per fortuna, questo trailer ci segnala che sugli show più importanti le cose vanno avanti.

The Last of Us dovrebbe esordire su HBO nei primi mesi del 2023.