The Last of Us, finalmente il primo teaser per la serie HBO: c'è anche un clicker!

Finalmente il primo sguardo in assoluto a un teaser di The Last of Us, l'attesissima serie HBO tratta dal capolavoro videoludico di Naughty Dog. Il teaser, estratto in un spot collettivo dei prossimi show HBO, ci mostra il cast di coppia di Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma anche un assaggio alle creature che incontreranno!

I fan del videogioco – e banalmente i fan di qualunque adattamento zombie ben fatto – si erano leggermente preoccupati quando il nuovo show HBO aveva segnato la data d’uscita al 2023, senza alcun preventivo su una finestra di distribuzione specifica. Ma ora non faranno altro che impazzare di gioia, potendo finalmente tirare il fiato, grazie all’uscita nottetempo delle prime immagini della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie.

I due sono ovviamente grandi, se non unici protagonisti di questo primo teaser, distribuito nella notte all’interno di uno spot collettivo sulle prossime uscite di HBO Max. Se gli altri show avevano già avuto teaser e trailer o quantomeno non la stessa risonanza, questo è sicuramente il frammento più importante. Nel trailer vediamo anche l’altro membro del cast Nick Offerman, mentre sentiamo le voci di Joel ed Ellie bisbigliare. Ciliegina sulla torta, un ultimo frame dedicato alla creatura storica del videogioco: un clicker.

Ora l’unica domanda a restare senza risposta è se e quando otterremo specifiche più precise sulla finestra di uscita della serie. Lo spot non forniva alcun indizio in tal senso, ma almeno questo ci tranquillizza sui vociferati – anche se improbabili – timori di una cancellazione anche per The Last of Us. Nessuno è al sicuro in Warner Bros. Discovery, con un regista che descrive i dirigenti HBO Max nel caos, mentre si assiste al licenziamento del 14% dei dipendenti HBO Max. Per fortuna, questo trailer ci segnala che sugli show più importanti le cose vanno avanti.