The Last of Us, terminate le riprese del primo episodio: l'annuncio del regista

Dopo la pubblicazione delle foto dal set di The Last of Us, le riprese della nuova serie HBO sono andate avanti e sembra proprio che la produzione del primo episodio, diretto da Kantemir Balagov, sia giunta al termine. È stato lo stesso regista ad annunciarlo, pubblicando un post sul suo account Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Balagov non ha esplicitamente annunciato la fine delle riprese del primo episodio di The Last of Us, ma ha usato un giro di parole che sembra comunque abbastanza chiaro.

"Il mio lavoro qui è finito. Sono davvero grato per l'opportunità. È stata una grande esperienza, con alcuni alti e bassi". Seguono i ringraziamenti alla troupe e ad alcune delle persone coinvolte, come lo sviluppatore Neil Druckmann di Naughty Dog, che ha scritto la serie insieme a Craig Mazin, e l'attore Pedro Pascal.

Oltre a Kantemir Balagov, a dirigere gli altri episodi di The Last of Us saranno i registi Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. In attesa di scoprire quali aggiunte ci saranno nella serie tv The Last of Us rispetto al videogioco, sappiamo che il cast della serie comprende, oltre a Pedro Pascal nel ruolo di Joel, anche Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Anna Torv, che interpreta Tess.

La data di uscita di The Last of Us, invece, non è stata ancora comunicata.