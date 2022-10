The Last of Us, The Idol, Love & Death nel trailer delle serie più attese nel 2023 su HBO!

HBO ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer che anticipa tutte le maggiori novità riguardanti la programmazione del 2023 e che arriveranno contemporaneamente sulla piattaforma digitale HBO Max. Tra queste, senza dubbio la più attesa è The Last of Us, adattamento dell'omonimo videogame di Rockstar con Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti.

Tra le altre serie citate dal filmato, che ne mostra le immagini in anteprima, ci sono anche The Idol, serie incentrata sul mondo dello show business e sul mercato discografico contemporaneo che vede autore il Sam Levinson di Euphoria e coinvolge artisti come The Weeknd (che è anche produttore esecutivo) e Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp.

Tra le novità c'è anche The White Lotus 2 ambientato stavolta in Sicilia, che vedrà anche la presenza della nostra Sabrina Impacciatore nel cast principale. L'esordio di quest'ultima serie è atteso per il 30 ottobre prossimo, tra le poche novità di questa fine dell'anno insieme a tutte le altre attese per il 2023. Ci sono anche Love & Death, nuova serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, così come la nuova e attesa stagione di Succession, fenomeno HBO in grado di fare incetta di premi agli Emmy.

Sono accennate anche le nuove stagioni di Barry, con Bill Hader, e di Our Flag Means Death, la nuova serie co-prodotta e interpretata da Taika Waititi. Tornerà anche Tokyo Vice, la serie di Michael Mann, con una seconda stagione.

Non c'è dubbio che a ricevere più minutaggio nel filmato sia The Last of Us, la serie chiaramente più attesa della prossima stagione, il cui eco mediatico è rilanciato anche dall'uscita del remake The Last of US - Parte 1 uscito per PS5. Purtroppo, il filmato non mostra sequenze inedite rispetto a quelle mostrare nel trailer ufficiale di The Last of Us pubblicato poche settimane fa.