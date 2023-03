The Last of Us e The Mandalorian: Pedro Pascal domina la classifica delle serie più viste

Già qualche settimana fa il web stesso aveva ironizzato sul suo doppio appuntamento settimanale in compagnia di Pedro Pascal, che la domenica sera arrivava con un nuovo episodio di The Last of Us mentre il mercoledì successivo tornava con The Mandalorian. Ebbene, la classifica Nielsen ha posizionato le due serie con l'attore entrambe in Top 10.

I dati di ascolto Nielsen vedono sia la serie TV di Star Wars che The Last of Us della HBO nella top five degli show più visti in streaming nella settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo.

Nonostante l'assenza di You nella classifica di questa settimana, Netflix ha continuato a dominare le visualizzazioni in streaming, grazie al debutto della terza stagione di Outer Banks, che occupa il primo posto per la seconda settimana consecutiva. Il secondo posto è stato conquistato dalla docuserie in tre episodi Murdaugh Murders: A Southern Scandal.

Nelle ultime settimane siamo stati molto attenti a monitorare le visualizzazioni ottenute nello streaming da The Last of Us, ma il primo posto nella classifica Nielsen sembra irraggiungibile. Questo è dovuto principalmente al fatto che la serie non è un prodotto che finisce direttamente nella macchina dello streaming ma che può contare soprattutto sulle visualizzazioni lineari, ovvero nella messa in onda tradizionale su HBO. Infatti, per quanto riguarda i dati forniti dall'emittente, si tratta di uno degli show più visti di sempre e con la media per episodio più alta degli ultimi anni, capace di rivaleggiare con serie del calibro di Game of Thrones, House of the Dragon e I Soprano, stiamo parlando degli show di maggior successo di HBO.

Diverso il discorso invece per The Mandalorian che può contare solo sulle visualizzazioni ottenute da Disney+; la terza stagione ha portato il totale di muniti visti a 823 milioni, non male dopo la diffusione di un solo episodio della nuova stagione (e 17 episodi in totale).