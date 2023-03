The Last of Us: tiriamo le somme sulla serie TV in live con Victorlaszlo88, non mancate!

La prima stagione di The Last of Us è giunta al termine con l'episodio 9, trasmesso su Sky Atlantic e NOW il 13 marzo. Impossibile dunque non tirarne le somme in una live dedicata che vedrà ospite Victorlaszlo88: ecco come e dove seguirla.

La diretta si svolgerà nella giornata di mercoledì 15 marzo, alle ore 17:00, sul canale Twitch di Everyeye.it. Un paio d'ore in cui i nostri Gabriele Laurino, responsabile Cinema, Serie TV e fumetto, e il co-host Edoardo Ferrarese analizzeranno nel dettaglio la prima stagione di The Last of Us al termine della trasmissione.

Insieme a loro, in uno slot dedicato intorno alle 17:30, interverrà anche Victorlaszlo88, celebre content creator e amico di Everyeye, che ci dirà la sua sull'adattamento a cura di HBO del videogioco capolavoro di Naughty Dog e Sony PlayStation.

Ci sembra opportuno informarvi che la live potrebbe includere spoiler a tutto spiano sugli eventi di The Last of Us Parte 1 e su quelli della serie TV, dal momento che riteniamo giusto sviscerarne ogni singolo elemento per potervi trasmettere un giudizio completo sull'opera.

I nostri host parleranno anche delle prospettive sul futuro dello show: dall'eventualità di dividere The Last of Us Parte 2 in più stagioni alla presenza di Bella Ramsey, insomma tutto ciò che possiamo aspettarci da una Stagione 2 che è già attesissima dai fan del franchise. In ogni caso state tranquilli: in questa sede non ci sarà alcuno spoiler sul videogioco The Last of Us Parte 2, che non tutti gli spettatori della serie televisiva potrebbero aver giocato.

In conclusione, rimandandovi sia alla recensione con voto di The Last of Us sia alla recensione di The Last of Us 1x09, vi aspettiamo oggi su Twitch dalle 17:00: seguite le Luci e ci troverete!