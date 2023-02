The Last of Us: nel trailer dell'Episodio 5 ci sono anche Henry e Sam!

Dopo un quarto episodio in cui Joel e Ellie hanno continuato il loro viaggio verso il loro obiettivo, è arrivato subito il trailer dell'Episodio 5 di The Last Of Us che andrà in onda su HBO domenica prossima. Nelle immagini possiamo dare un'occhiata ai nuovi personaggi che i due protagonisti incontreranno per la loro strada, tra cui Henry e Sam.

Chissà se anche questi due personaggi, molto noti a chi ha avuto modo di giocare a The Last of Us su Playstation, avranno anche loro una backstory più estesa, come accaduto con la bellissima storia di Bill e Frank.

Nel filmato compare anche la Kathleen di Melanie Lynskey, a capo di un gruppo di ribelli con sede a Kansas City. Questa si preannuncia come uno dei principali antagonisti della stagione, nonostante non sia un personaggio presente nel materiale di partenza del videogioco.

"Kathleen di Melanie è un personaggio molto complicato", ha detto lo sceneggiatore della serie Craig Mazin. "È un'attrice brillante e avevamo bisogno di qualcuno che potesse ritrarre una persona che faceva cose terribili, ma che poi, quando la si conosceva, si capiva il perché e si provava davvero pena per lei. Una delle cose che [il co-sceneggiatore e co-creatore della serie The Last of Us, Neil Druckmann] ha creato con il gioco è questa filosofia: nessuno è mai puramente buono, nessuno è mai puramente malvagio; abbiamo la capacità di fare entrambe le cose. E Melanie Lynskey interpreta una persona che credo odierete e poi amerete".

Sempre secondo le ultime dichiarazioni di Mazin, The Last of Us potrebbe andare oltre le 2 stagioni e quindi continuare in maniera originale la storia narrata nei primi due videogiochi della serie.

Il quinto episodio dello show andrà in onda domenica su HBO e arriverà il giorno dopo su Sky e in streaming su Now (nella versione sottotitolata in italiano). Per la versione doppiata bisognerà attendere una settimana in più.

Su queste pagine trovate già la nostra recensione della 1x04 di The Last of Us.