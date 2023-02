The Last of Us: il trailer dell'Episodio 7 introduce un altro personaggio amatissimo

Come accade ormai dall'inizio dello show, HBO ha diffuso in streaming il trailer del prossimo episodio di The Last of Us, atteso per la prossima domenica. Quest'anteprima è particolarmente significativa per gli amanti del videogame Playstation da cui è tratta la serie, dato che introduce per la prima volta uno dei personaggio più amati dai gamers.

Il filmato mostra come Ellie dovrà intervenire per proteggere se stessa e Joel dopo che quest'ultimo è stato accoltellato quasi a morte durante la lotta con i cannibali che occupano la zona. Ma non è tutto: il trailer anticipa anche l'atteso arrivo della Riley di Storm Reid, uno dei personaggi più iconici del gioco. Senza dubbio, quindi, esploreremo la storia di Ellie prima del suo incontro con Joel e quello che la lega al personaggio di Riley.

Come promesso dagli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin, The Last of Us della HBO è rimasto molto fedele alla storia del gioco, con l'episodio 6 che ha segnato la prima grande battuta d'arresto per Joel ed Ellie nel loro viaggio. Sebbene ci sia stato il commovente ricongiungimento tra il Joel di Pedro Pascal e il Tommy di Gabriel Luna, l'episodio ha visto i due in una nuova straziante situazione dopo l'incontro con un gruppo di banditi alla Colorado University. Con una leggera deviazione rispetto a quanto avevamo visto nel gioco, Joel si è ritrovato pugnalato da uno dei banditi (invece che cadere in malo modo e ferirsi come nella storia originale), lasciando il personaggio gravemente ferito.

Il nuovo trailer ci anticipa che lo show compirà un'altra deviazione dalla storia principale, quella relativa alla guarigione di Joel, per esplorare il passato di Ellie, riperdendo gli eventi di The Last of Us: Left Behind. L'espansione raccontava sia gli sforzi di Ellie per trovare le forniture mediche per guarire Joel dal suo accoltellamento, sia l'esplorazione della sua relazione con Riley nelle tre settimane precedenti l'inizio del gioco.

Non vi resta che sintonizzarvi nuovamente su Sky e in streaming su Now dove vengono diffusi in Italia gli episodi della serie. Su queste pagine trovate già la recensione della 1x06 di The Last of Us. Avete visto il trailer di The Last of Us in versione sit-com anni '80?