The Last of Us: nel trailer dell'Episodio 8 Ellie incontra il personaggio di Troy Baker!

Come già anticipato dallo stesso attore, Troy Baker comparirà nell'adattamento seriale di The Last of Us nei panni di un nuovo personaggio dopo aver prestato la propria voce a Joel nei videogame Playstation. Proprio ieri notte, HBO ha diffuso in streaming il promo dell'episodio 8 di questa prima stagione, in cui Baker farà il suo esordio ufficiale.

Dopo essere rimasto gravemente ferito al termine dello scorso episodio, nel filmato Joel (Pedro Pascal), come molti già si aspettavano, sembra essere tornato in piena salute o, per lo meno, in grado di camminare.

A un certo punto, Joel abbraccia Ellie (Bella Ramsey), che sembra ricoperta di sangue dalla testa ai piedi, facendo presagire una sorta di resa dei conti. C'è poi l'introduzione di un gruppo di personaggi che sembra costituirà la parte più ostica dei due episodi rimanenti di questa prima stagione dello show, compreso l'arrivo del James di Troy Baker. Baker, come molti sanno, ha interpretato Joel nei due videogiochi della serie.

Come abbiamo visto nel corso del sesto episodio, Joel ora soffre di attacchi di panico. Anche se sembra essersi ripreso dall'attacco dei razziatori, dovrà occuparsi della sua salute mentale.

"Volevamo esplorare l'impatto di ciò che è successo a Joel dopo la morte di Henry e Sam, nonostante il tempo sia passato in modo significativo e lo si vede quando esce dalla baita sulle nevi e si stringe il petto", ha detto Craig Mazin durante l'ultimo episodio del podcast di The Last of Us. "Quello che sta succedendo è che Joel sta avendo un attacco di panico e non sa perché. È il tuo corpo che ti dice che sei in grave pericolo ma non capisci perché. Quell'episodio è incentrato sul fatto che Joel deve fare i conti con il terrore che lei muoia e che sia colpa sua. Se avete prestato attenzione, vedrete che tutte le volte che Joel l'ha aiutata, l'ha delusa. E queste sono le cose su cui si sofferma. Come molti di noi, se si ha un trauma di fondo come quello di Joel, le cose buone che hai fatto vengono messe da parte, mentre si ingigantiscono i fallimenti e le tragedie fino a quando non ti fanno più andare avanti per la paura che si concretizzino".

Mentre sappiamo già cosa aspettarci dal nuovo personaggio di Troy Baker, recuperate la recensione della 1x07 di The Last of Us, che ha visto l'introduzione di Storm Reid nello show HBO.