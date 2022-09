The Last of US, il trailer rivela l'introduzione di un personaggio originale: ecco chi

Il trailer di The Last of Us diffuso da HBO nei giorni scorsi ci ha permesso di dare uno sguardo approfondito ai protagonisti del celebre videogame di Naughty Dog, rivelando anche l'introduzione di un nuovo personaggio originale creato ad hoc per lo show.

Stiamo parlando di Kathleen che nell'attesissima serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey sarà interpretata dalla star di Yellowjackets Melanie Lynskey. Come confermato da un giornalista di Entertainment Weekly, questo personaggio sarà una spietata leader di un movimento rivoluzionario presente a Kansas City e tutto lascia pensare che questo gruppo sarà disposto a tutto pur di creare un vaccino per il virus che sta trasformando gli umani in terribili mostri.

Il trailer di The Last of Us è stato un successo e in brevissimo tempo ha raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni, facendo crescere l'hype e anche le aspettative su questa serie tv tratta da uno dei videogame più amati degli ultimi tempi. Sebbene siano ancora moltissimi i dubbi in merito alle scelte fatte nel corso dei casting, il pubblico è impaziente di vedere finalmente questa serie che arriverà nel corso del 2023.

Stando a quanto visto fin qui, The Last of Us vi sta convincendo? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.