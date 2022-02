The Last of Us, il primo trailer della serie HBO andrà in onda con il Super Bowl?

Non dovrebbe mancare poi molto al debutto di The Last of Us sugli schermi, ma il primo trailer della serie HBO potrebbe continuare a farsi desiderare anche oltre il Super Bowl.

Sebbene, infatti, la celebre kermesse sportiva sia uno dei palcoscenici prediletti per il debutto di spot pubblicitari di ogni genere, inclusi quelli per i titoli cinematografici e televisivi più attesi dell'anno, sembra che Warner Bros., Sony e HBO/HBO Max non approfitteranno dell'occasione per presentare i propri prodotti.

A riportarlo è il sito Deadline, che in un recap sulla (possibile) presenza dei vari Studios all'evento tramite appunto commercial vari, scrive: "Warner Bros., Sony e Apple, che tradizionalmente rimangono in panchina durante il Super Bowl, continueranno a fare in questo modo. Neanche Hulu e HBO Max mostreranno alcun trailer".

Difficile, dunque, che verrà fatta un'eccezione per The Last of Us, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Probabilmente, però, verranno preferite altre finestre di lancio, magari con meno titoli a distogliere l'attenzione dall'adattamento televisivo del gioco di Naughty Dog. Certo, è una produzione che alla fine si promuove da sola, e sicuramente il trailer riuscirà a segnare qualche record già da sé, a prescindere da quando verrà lanciato. Ma per ora non resta che attendere...