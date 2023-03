The Last of Us, i tre episodi finali in italiano in arrivo su Sky la prossima settimana!

Le ultime settimane sono state decisamente sacrificate per buona parte dei fan italiani di The Last of Us: chi non ha superato la propria avversità per i sottotitoli, infatti, si è ritrovato a dover pazientare in vista dell'uscita della versione doppiata degli ultimi tre episodi. L'attesa, però, è ormai prossima al termine!

Mentre ci si prepara all'arrivo di The Last of Us in home-video, infatti, Sky ci comunica che mancano ormai solo pochi giorni all'uscita della versione doppiata degli episodi 7, 8 e 9 della prima stagione della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey: i tre episodi in questione saranno infatti disponibili a partire da lunedì 20 marzo, prima trasmessi da Sky Atlantic in prima serata e poi, come sempre, disponibili su Sky on demand e in streaming su NOW.

Si tratta, ovviamente, di tre episodi fondamentali per il racconto del viaggio di Joel ed Ellie alla ricerca delle Fireflies, con la meta sempre più vicina e ostacoli sempre più pericolosi da superare: non saremo noi, comunque, a svelarvi quale sarà la conclusione di questa prima parte delle vicende di due personaggi che abbiamo imparato ad amare nuovamente sul piccolo schermo dopo aver sofferto con loro joystick alla mano! A proposito di conclusione, intanto, Craig Mazin ci ha parlato del finale alternativo di The Last of Us.