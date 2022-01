The Last of Us, trovata l'interprete di Riley? Tutti i dettagli

Prosegue il casting per i ruoli principali nella nuova serie tv HBO, The Last of Us, adattamento per il piccolo schermo del celebre videogame. In queste ore è trapelato sui social il nome della potenziale attrice che potrebbe ricoprire il ruolo di Riley Abel nella serie televisiva legata al videogioco action-adventure.

Secondo l'account Twitter non ufficiale @TheLastofUsNews, l'attrice Storm Reid potrebbe essere la scelta definitiva per il personaggio di Riley.

Pare che Reid si sia recata in Canada proprio mentre la produzione riprendeva a Calgary. La madre dell'attrice, inoltre, avrebbe pubblicato un'immagine che sembra provenire dall'aeroporto insieme ad una didascalia che menzionava "un videogioco popolare trasformato in una serie televisiva".



Ovviamente si tratta soltanto di un'ipotesi, non ci sono ancora conferme ufficiali sul casting di Riley ma tali indiscrezioni lascerebbero presagire un annuncio a breve. Storm Reid potrebbe essere una candidata assolutamente papabile al ruolo. Nel frattempo è stato annunciato l'interprete di Bill.



Classe 2003, Reid è nota per il ruolo di Gia Bennett nella serie tv Euphoria, al fianco di Zendaya. Inoltre ha fatto parte del cast di The Suicide Squad, diretto da James Gunn, interpretando Tyla, la figlia di Bloodsport (Idris Elba).



The Last of Us è una delle serie più attese del 2022, insieme alla produzione de Il Signore degli Anelli. Si attendono altre novità sul casting nei prossimi giorni, perciò vi terremo aggiornati.