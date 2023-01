The Last of Us, Troy Baker anticipa: 'I fan del gioco odieranno il mio nuovo personaggio'

Intercettato nel corso dell'anteprima di The Last of Us, Troy Baker ha potuto anticipare qualcosina riguardo il suo ruolo nella serie HBO. Ovviamente, i fan lo ricorderanno sempre come la voce originale di Joel, il protagonista del gioco Playstation che nella versione in live-action ha le sembianze di Pedro Pascal. Baker è sicuro che verrà odiato.

Baker interpreterà invece un personaggio secondario di nome James, la cui storia è stata ampliata appositamente per lo show HBO.

"Mi odieranno", ha dichiarato parlando del pubblico Troy Baker a Deadline in occasione della première di The Last of Us. "Ma spero che mi capiranno, non so... Credo che tutti i personaggi siano gli eroi della propria storia, ed è più o meno così che ho affrontato tutto. Non mi piace mai interpretare "il cattivo". Ma questo era un ruolo minore nel gioco, e Neil e Craig [Mazin] sono stati così gentili da ampliare un po' questa storia per permettermi di lavorarci su. È stato molto divertente, è stata una grande sfida, è stata l'occasione per essere più flessibili ed è stato anche molto divertente".

Per chi ha giocato a The Last of Us, James e il suo compagno David facevano parte di un insediamento di persone che si erano date al cannibalismo. Mentre Joel si stava riprendendo da una grave ferita, Ellie è costretta a occuparsi della raccolta di provviste e della caccia alla selvaggina per sopravvivere all'inverno. Ed è proprio qui che si imbatte in James e David.

Insomma, un passaggio netto dal protagonista della storia - che i fan sicuramente adoreranno - a uno dei villain principali dello show, tra i personaggi più detestabili. Per Troy Baker immaginiamo che tipo di sfida possa essere stata.

Per maggiori approfondimenti, potete già leggere la nostra recensione di The Last of Us, nonché scoprire il punteggio Rotten Tomatoes di TLOU, praticamente perfetto.

The Last of Us esordirà in Italia il 16 gennaio su Sky e in streaming su Now.