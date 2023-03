The Last of Us: Troy Baker commenta il suo ruolo: 'Pensavo sarei stato un clicker'

Già ampiamente anticipata nel corso delle ultime settimane, la partecipazione di Troy Baker a The Last of Us si è effettivamente concretizzata nel corso dell'ultimo episodio andato in onda la notte scorsa su HBO. Nel corso di una lunga intervista concessa a Deadline, Baker ha raccontato i retroscena di come è tornato nel cast del franchise.

"Mi sembra di non essermene mai andato", ha esordito Baker parlando del suo ritorno. "E in un certo senso sapevo che sarebbe stato così dal momento in cui l'ho "incontrato". Anthony Hopkins racconta la bellissima storia di quando lesse per la prima volta il copione de Il silenzio degli innocenti. Arrivato a pagina 10, l'ha messa giù perché aveva paura di non ottenere il ruolo, e ho provato la stessa cosa in passato. Come attore, ogni volta che ti si presenta un'opportunità per un'audizione o un incontro, vuoi coglierla perché le esigenze dell'artista sono sempre di tipo finanziario e vuoi solo ottenere un lavoro. Ma ci sono ruoli che ti capitano a tiro e che ti sembrano intrinsecamente speciali. Ero sempre stato un fan di Naughty Dog e di ciò che avevano fatto, soprattutto con la serie di Uncharted, quindi l'opportunità di far parte di un nuovo progetto era molto allettante".

Sul suo coinvolgimento nella serie: "Ma quando Neil e Craig [Mazin] mi hanno proposto questo ruolo, mi hanno chiesto: "Che ne diresti di interpretare James?". E io ho detto: "Oh mio Dio. Grazie mille, ragazzi. Chi è James?". [Ridendo]. Ma la bellezza di questa storia è che possiamo prendere alcuni personaggi che potrebbero essere stati trascurati e ingrandire e ampliare i loro ruoli. Si tratta di arricchire la storia, non di sostituirla. Quindi, per me interpretare James è come dire: 'Sì, questa è un'opportunità unica per me di vedere questo mondo con occhi completamente nuovi'".

Proprio riguardo al ruolo, Baker ha aggiunto: "Neil è stato schivo su questo potenziale ruolo. Diceva: 'Allora, c'è un personaggio che abbiamo in mente per te, se ti interessa. Se non ti interessa, va benissimo'. E io: 'Amico, se c'è qualcosa per me...'. Pensavo che sarei stato un clicker. Quindi, questo è già un miglioramento. Ero così felice. E poi, quando ho letto le battute di James, ho pensato: 'Ok, questa è una bella sfida'".

