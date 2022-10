The Last of Us, Troy Baker confessa:'Che conversazione meravigliosa con Pedro Pascal!'

Intervistato di recente da Comicbook, il doppiatore del videogame The Last of Us, Troy Baker, ha parlato della collaborazione con la star protagonista della serie HBO, Pedro Pascal, che eredita il ruolo di Baker nel gameplay. Insieme ad Ashley Johnson, Troy Baker parteciperà alla serie in ruoli differenti ancora ignoti.

Nel corso della chiacchierata con il magazine, Baker ha proposto una riflessione personale:"Ho avuto una meravigliosa conversazione con Pedro che conserverò fino a dopo la messa in onda della serie, quindi non ci sono spoiler a riguardo, ma posso sicuramente dire che il mio primo giorno sul set sono stato in grado di dare un'occhiata a questa splendida location... E ho dovuto pizzicarmi! Non riuscivo a credere che fossimo lì. Se fossi tornato indietro a dieci anni fa e avessi detto 'Quest'audizione in cui ti stai imbattendo per questo gioco... non hai idea di quanto successo farà e come sarà accolta dalle persone. Oh, e sarai in Canada per girare una delle serie HBO più costose che siano mai state fatte prima! Non c'avrei mai creduto!".



Al momento non è chiaro quale personaggio interpreterà Troy Baker ma il mese scorso è stato pubblicato il primo trailer di The Last of Us, con personaggi molto noti per i fan del videogioco ma anche con qualche sorpresa.



Al momento le uniche certezze sono Pedro Pascal nel ruolo di Joel Miller, Bella Ramsey nel ruolo di Ellie Williams, Gabriel Luna nel ruolo di Tommy Miller e Nick Offerman nei panni di Bill. Quali personaggi saranno Troy Baker e Ashley Johnson, secondo voi?