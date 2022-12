The Last of Us: per Troy Baker l'interpretazione di Pedro Pascal è 'migliore' della sua!

Non solo Bella Ramsey per Ellie: anche quando fu annunciato Pedro Pascal come nuovo Joel nella serie di The Last of Us ci furono delle critiche per la poca somiglianza con gli originali. Ma se chiedete proprio a Troy Baker, per lui è stato più "bravo" Pascal: "Tornando indietro, modificherei delle cose del mio Joel".

E se tutte quelle critiche venissero smentite dal diretto interessato, proprio da colui che si cercava di "salvaguardare" con quelle critiche? È pur vero che le maggiori sono state rivolte a Bella Ramsey, effettivamente non così somigliante alla Ellie dei videogiochi di Naughty Dog firmati da Neil Druckmann. Per quanto riguarda Pedro Pascal invece, a parte forse i baffi al posto della barba, le critiche sono state più contenute o comunque si sono ridotte al trascorrere dei mesi.

Ma se non fosse tutto questione di somiglianza nella fisionomia? Di più: se nel parlare di somiglianza non si dovesse effettuare una comparazione con un altro attore che ha interpretato quel personaggio, ma proprio con il personaggio stesso? Ci fa riflettere su questo Troy Baker, che ha prestato il volto e la voce nei videogiochi per un’interpretazione e una mimica facciale a tutti gli effetti cinematografica. Ma a sentire lui, Pedro Pascal ha fatto “meglio” o comunque gli ha fatto percepire nuove sfumature di Joel cui lui non era arrivato.

Baker ha infatti visto la prima metà di episodi della serie – e ha anticipato che la terza puntata di The Last of Us sarà uno shock – e mentre interveniva nel podcast Play, Watch, Listen di Alanah Pearce ha detto: "Quello che Pedro Pascal ha dimostrato è che questo personaggio è più grande di qualsiasi performance. Sono stato ispirato dalla performance di Pedro nei panni di Joel, se l’è gudagnata tutta. E mi ha fatto dubitare di alcune cose. Dopo aver visto il suo Joel, vorrei poter tornare indietro e fare alcune cose diverse col mio".

Se non è una conferma questa... Nel frattempo, proprio nelle ultime ore sembra sia stata rivelata la durata del primo episodio di The Last of Us, in uscita il 16 gennaio su Sky e NOW in Italia: sarà come un film!