The Last of Us, Troy Baker non ha dubbi: ecco chi dovrà essere Joel nella serie HBO

L'attore e doppiatore Troy Baker, che tra i suoi ruoli più celebri può annoverare l'aver prestato la voce a uno dei protagonisti del popolare videogioco The Last of Us, dice la sua su chi potrebbe seguirlo come Joel nella serie live-action targata HBO.

Nel podcast del sito Collider, Troy Baker ha infatti rivelato che lui ha terminato il suo percorso nei panni del personaggio, e che ora vorrebbe che sia qualcun altro a dar vita a un nuovo lato di Joel nella serie tv di Craig Mazin e Neil Druckmann.

"Tutto ciò che voglio da Joel l'ho avuto. L'ho portato fin dove potevo. Ho fatto lo stesso nel primo capitolo. Era quello il mio compito, far avanzare il personaggio finché possibile" afferma "Ora vorrei che qualcun altro mi mostrasse un lato completamente diverso di Joel, e fino a dove si può spingere in quel modo".

Ma chi potrebbe essere l'attore giusto per far ciò? I fan chiedono a gran voce Josh Brolin...

"Una volta incontrai Josh Brolin all'aeroporto di Los Angeles. Mi avvicinai e gli dissi 'Amico, forse non te lo ricordi ma una volta girammo dei film sullo stesso set'. Lui stava girando Non è un Paese per Vecchi, e io stavo girando un western" spiega Baker "Eravamo andati a bere qualcosa una sera, ci eravamo divertiti. E lui mi disse 'Sì forse ricordo', ma io gli risposi 'Guarda, ne dubito, visto quanto avevamo bevuto'. Ad ogni modo gli dissi 'Sta per uscire un gioco, e io vorrei che tu sapessi che per me il tuo lavoro è stata una grandissima influenza. Se ti chiederanno mai di interpretare un personaggio di nome Joel, sarei onorato se accettassi, e credo che sarebbe un'esperienza fantastica per te".

Quindi... Josh Brolin? No, non proprio.

"Credo che solo per l'aspetto, Brolin sarebbe la scelta perfetta per Joel. Ma non so a questo punto se mi darebbe qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso" aggiunge, probabilmente tenendo conto proprio del fatto l'influenza dello stesso Brolin era stata strumentale per Baker nell'impostare il suo Joel.

Quindi, l'attore si direbbe contento di una qualsiasi scelta al momento: "Mi trovo in un'ottima posizione. Perché o A) Qualcuno si aggiudicherà il ruolo e penserò 'Diamine, a questa soluzione non avevo mai pensato, wow, che scelta interessante!'. O B) Sarà qualcuno che farà schifo e la gente dirà 'Booo solo Troy può interpretare Joel!'. Quindi come va va, per me è una vittoria".

E voi, chi vorreste vedere nel ruolo di Joel in The Last of Us? Fateci sapere nei commenti. Qui invece trovate le nostre riflessioni su chi potrebbe interpretare Joel e Ellie nella serie di HBO.