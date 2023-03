The Last of US: Troy Baker rivela la scena eliminata con Bella Ramsey: 'Era inquietante'

Nel corso dell'ottavo episodio di The Last of Us abbiamo potuto finalmente ammirare la partecipazione di Troy Baker nello show. L'attore, interprete di James nella serie e doppiatore originale di Joel nei videogame Playstation, ha rivelato che una scena tra il suo personaggio e quello di Bella Ramsey è stata eliminata dal montaggio definitivo.

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, Baker, che interpreta un seguace del culto di David, ha dichiarato che la scena eliminata vedeva lui e Ramsey guardarsi negli occhi per un po', con Ellie che vinceva questo breve ma intenso confronto. "Ecco qualcosa che le persone non vedranno mai e che esiste solo per il mio piacere personale, e lo amo e lo odio allo stesso tempo perché questi ragazzi sono bravissimi; è una scena inquietante", ha detto Baker.

"Allora, Ellie è in questa gabbia, e questa è una scena che alla fine è stata tagliata perché non ne avevamo bisogno. David sta avendo una conversazione con Ellie e poi viene interrotto dal mio personaggio. James arriva e chiede: 'Posso avere un minuto?'. E David risponde: 'Sì'. Quindi David se ne va e in questa scena, che non era affatto prevista dal copione, mi limito a fare gli occhi da cane [feroce] a Ellie. E ogni [ripresa] è diventata una sfida senza parole per vedere chi avrebbe vinto questo breve scontro. E ogni volta vinceva Ellie".

I fan della serie di videogiochi The Last of Us, da cui è tratto lo show della HBO, conoscono Baker come il Joel originale. Nell'adattamento live-action, il James di Baker è un membro anziano di un gruppo di coloni. Lavora al fianco del leader del culto cannibale David (Scott Shepherd), ma è spesso combattuto e mostra una morale in certe situazioni che gli altri personaggi sembrano non avere.

Domenica prossima andrà in onda su HBO il finale di stagione. Recuperate quindi il trailer del finale di The Last of Us, prima di poterlo ammirare su Sky e in streaming su Now lunedì prossimo.