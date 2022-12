The Last of Us, Troy Baker è sicuro: 'L'episodio 3 stravolgerà le vostre aspettative'

Tra poco settimane The Last of Us di HBO debutterà finalmente sul piccolo schermo. La serie, adattamento del famoso videogioco del 2013, in Italia sarà disponibile su Sky e Now a partire dal prossimo 16 gennaio.

Durante il podcast Play Watch Listen con Alanah Pearce, Troy Baker, che come tutti ben sapete ha doppiato e interpretato Joel nel gioco e che nello show sarà invece James, un membro di un violento gruppo di sopravvissuti, ha raccontato di aver visto e amato i primi 5 episodi della serie, ma non solo. Infatti, l'attore ha affermato che la terza puntata stravolgerà le aspettative degli spettatori.

"Ho visto fino all'episodio cinque e, posso dirtelo adesso, quando arrivi all'episodio tre, hai finito. Sei in piedi sulla tua scrivania che gridi," Oh, Capitano! Mio Capitano!" Nei primi due episodi vieni introdotto in un mondo che non hai idea di cosa sia. Prende tutte le tue aspettative e se ne sbarazza".

Il cast di The Last of Us è composto da Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) Nico Parker (Sarah, la figlia di Joel), Anna Torv (Tess), Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Gabriel Luna (Tommy, fratello di Joel) e Merle Dandridge (Marlene).

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le immagini promozionali del primo episodio della serie HBO.