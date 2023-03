The Last of Us, ecco il tweet perfetto per chi non è un giocatore: 'Che bel lieto fine'

Adesso che la prima stagione di The Last of Us si è ufficialmente conclusa con la messa in onda del nono e ultimo episodio, gli spettatori di tutto il mondo hanno potuto assistere a una delle più belle storie mai raccontate nel mondo videoludico; tuttavia, chi non ha mai giocato ai videogame non ha idea di cosa lo aspetta e i gamers se la ridono.

Un fan dei videogiochi e della serie ha scritto, infatti, un tweet molto sarcastico in cui scrive: "Wow non riesco a credere che The Last of Us sia finito subito dopo che Ellie ha detto 'Ok' e lei e Joel hanno vissuto per sempre felici e contenti in un ranch con le pecore suonando la chitarra insieme e mangiando chef boyardee... Wow è finita, è finita, non c'è altro, sono felici. Fine #TheLastOfUs".

Il tweet è chiaramente confezionato sia per prendere in giro tutti coloro che non hanno mai giocato a The Last of Us: Part II, in cui la storia prosegue e le difficoltà di Ellie e Joel aumentano a dismisura, sia per autoilludersi che quello della prima stagione possa essere un finale praticamente perfetto per i due personaggi, e scacciare dalla mente il ricordo di quello che verrà subito dopo e che non sarà esente da tragedie per i due personaggi.

Chiaramente, gli spettatori della serie HBO non dovranno attendere sette anni come i giocatori hanno dovuto fare all'epoca, in quanto la seconda stagione di The Last of Us dovrebbe iniziare la produzione già entro quest'anno per poi arrivare sul piccolo schermo tra il 2024 e il 2025.

Al di là di questo divertente commento, è stata sicuramente una stagione ricca di emozioni che ha fatto contenti non solo i fan dei videogame Playstation, per aver finalmente ottenuto un adattamento degno di questo nome, ma anche dagli spettatori di HBO che hanno avuto un prodotto alle altezze dello studio che ha prodotto Game of Thrones e House of the Dragon. Inoltre, dopo le polemiche iniziali, Bella Ramsey ha convinto tutti nei panni di Ellie e gli autori di The Last of Us hanno smentito qualsiasi recast del personaggio per la Stagione 2.