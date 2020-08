The Last of Us, tutte le ultime novità sull'attesissima serie HBO

L'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo in questi ultimi mesi è stata catalizzata da The Last of Us 2, secondo capitolo del capolavoro di Naughty Dog nonché (come fu per il suo predecessore con PlayStation 3) tra gli ultimi acuti di questa generazione di console. In arrivo, però, c'è qualcosa di altrettanto grosso.

Come tutti saprete, HBO ha infatti da tempo preso in mano i diritti del gioco ideato da Neil Druckman per farne una serie TV che, inevitabilmente, è diventata prima di subito uno degli show più attesi in assoluto sul panorama televisivo.

Con la pandemia di mezzo, si sa, le produzioni di ogni genere hanno però subito un brusco rallentamento: in attesa che le cose riprendano a scorrere alla solita velocità, dunque, ecco un video che potrebbe esservi utile per fare velocemente mente locale su tutto ciò che sappiamo attualmente riguardo la serie di The Last of Us.

Negli ultimi tempi abbiamo avuto la conferma, ad esempio, che la serie HBO espanderà la storia di The Last of Us; nel video vediamo però anche cosa ne sarà dell'orientamento sessuale di Ellie e delle comparse dei vari personaggi che abbiamo conosciuto nel corso del primo capitolo della saga. Nell'attesa, intanto, ecco alcuni film dalle atmosfere simili a The Last of Us a cui fareste bene a dare un'occhiata.