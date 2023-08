The Last of Us diventa un universo tv? HBO apre agli spin-off

Come sappiamo The Last of Us tornerà con una seconda stagione, al momento attuale in sospeso a causa degli scioperi, ma l'intenzione della HBO e degli autori sarebbe quella di continuare e andare oltre con la storia. Il co-regista e co-sceneggiatore dell'adattamento non ha escluso poi nemmeno l'arrivo di eventuali spin-off legati allo show.

Parlando con The Wrap, Craig Mazin ha spiegato che, sebbene gli spin-off che approfondiscono il mondo post-apocalittico della serie, basata sull'omonimo franchise di videogiochi, non sono qualcosa di cui lui e il creatore Neil Druckmann hanno parlato in modo specifico, non ha escluso un loro eventuale sviluppo.

"Non ne abbiamo parlato in modo specifico perché siamo molto concentrati sul racconto principale. Non sono contrario all'idea di altri show che possano attingere da questi personaggi o da quel mondo", ha detto Mazin. "Non so quanto altro 'The Last of Us' possa essere sviluppato personalmente. Voglio dire, questi show sono così grandi che sto usando uno dei pochi decenni preziosi che mi restano per raccontare questa storia. Ma in linea di principio non ho alcun problema. E sono sicuro che anche Neil sarebbe interessato".

"Se ci fosse qualcosa di sensato, allora non vedo perché no", ha aggiunto Mazin. "La mia grande speranza è che, se ci sarà qualcosa del genere, sia fatto con la stessa cura, rispetto e amore che stiamo applicando a questa serie in questo momento".

The Last of Us potrebbe essere una trilogia, a detta dei suoi autori, ma potrebbe estendersi anche oltre:

"Non si sa mai", ha detto Mazin. "Potrebbe concludersi dopo tre o cinque stagioni, ma quattro mi sembra un buon numero. Alcune stagioni, a causa della storia che stiamo raccontando, avranno bisogno di meno episodi e altre di più".