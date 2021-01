The Last of Us: uscita, trama e cast, tutto quello che sappiamo sulla serie HBO

L'eredità che la serie TV di The Last of Us dovrà raccogliere è di quelle importanti, e il secondo capitolo della saga videoludica sviluppata da Naughty Dog ha ulteriormente alzato l'asticella: The Last of Us Part II è il gioco migliore del 2020 per gli utenti di Metacritic. Le aspettative per il prodotto HBO, alla luce di ciò, sono alle stelle.

Per provare a ingannare l'attesa, prima di poter assistere all'arrivo degli amatissimi Joel ed Ellie sui nostri schermi, oggi proveremo a riassumere tutte le notizie delle quali siamo a disposizione sinora per fare il punto della situazione sulla serie TV di The Last of Us.

Una produzione enorme

Partiamo subito con le cattive notizie: non sappiamo ancora quando lo show potrebbe uscire con la sua première. Tuttavia, qualcosa potrebbe muoversi presto da questo punto di vista. Se, infatti, abbiamo appena scoperto chi sarà il regista del pilot della serie di The Last of Us, qualche speculazione è possibile farla. Il fatto di essere arrivati già a definire chi dirigerà il primo episodio dello show fa capire che i lavori di scrittura sono in fase avanzata, se non completati, almeno in parte.

Quel che è certo è che Craig Mazin, lo showrunner, ha in mente di dare vita a una produzione dalle proporzioni gigantesche insieme a Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, che supervisionerà i lavori. Conoscendo bene le capacità di HBO di saper organizzare al meglio i lavori sul set dei prodotti nei quali crede, non è azzardato ipotizzare che la prima stagione della serie potrebbe uscire entro la fine del 2021, o all'inizio del 2022.

Il cast

Siamo a disposizione di meno notizie certe per quanto riguarda il cast: oltre ai desideri dei fan (Nikolaj Coster-Waldau e Kaitlyn Dever in testa), ancora non sono uscite comunicazioni ufficiali in merito, ma (sempre considerando le notizie circa il pilot) non è da escludere che nelle prossime settimane esca qualche importante novità. Grazie a un tweet di Neil Druckmann (che vi lasciamo in calce alla notizia), sappiamo che tra i personaggi confermati per la serie figurano senza dubbio Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria e, con ogni probabilità, Abby. Che la storia seguirà sin dall'inizio anche le vicende della piccola Abby? Sarebbe davvero fantastico.

Per chiudere, Gustavo Santaolalla, che ha curato le musiche dei due videogiochi di The Last of Us, tornerà per comporre anche la colonna sonora della serie televisiva.

Ora la palla passa a voi: siete entusiasti del futuro show The Last of Us su HBO? Quando credete che potrebbe uscire? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!