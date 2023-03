The Last of Us: dove vedere tutti i 9 episodi della stagione 1, anche in streaming

Dove vedere tutti i 9 episodi della prima stagione di The Last of Us? La serie tv dei record di HBO basato sul famoso videogame Playstation ha terminato la messa in onda settimanale e adesso in Italia è finalmente disponibile tutta insieme in un unico posto.

Per chi ha pazientemente atteso che tutti i nove episodi andassero in onda per poter fare una adrenalinica maratona a sfondo post-apocalittico, ma anche per chi non vede l’ora di rivedere tutta la serie fenomeno del 2023, l’attesa è finalmente finita: The Last of Us è ora disponibile per intero in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il modo perfetto per recuperare tutti i nove episodi dello show in una sola volta, e prepararvi al meglio all'uscita della stagione 2 di The Last of Us, già confermata ufficialmente da HBO: la serie tv creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco) tornerà infatti con un nuovo ciclo di episodi per adattare l'acclamato videogame The Last of Us: Parte Due e continuare la storia di Ellie e Joel anche sul piccolo schermo.

In attesa di scoprire quanta presenza avrà The Last of Us ai prossimi premi Emmy (tanta, ci aspettiamo: con questo show HBO potrebbe sfatare il mito degli adattamenti dai videogame e ottenere dei premi sostanziosi, proprio come accadde con Watchmen di Damon Lindelof per gli adattamenti dai fumetti), vi segnaliamo inoltre che The Last of Us Prima Stagione ha già una data home video, con la versione bluray 4K e steelbook che arriveranno sul mercato a luglio prossimo.



Nel frattempo, come detto, potete recuperare tutti gli episodi in tv, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.