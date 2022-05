The Last of Us, il nuovo video leak preoccupa i fan: ecco perché

Il nuovo video leak di The Last of Us arrivato da poco ha impensierito i fan, che sul web si sono chiesto quale o quanto dell'apocalisse verrà mostrato nello show.

Nel video in questione abbiamo infatti visto un folto gruppo di comparse che costituiscono una folla che urla "libertà!" e "f—k Fedra!". Le esclamazioni che potrebbero suggerire degli scontri tra Fireflies e FEDRA. Per chi non lo sapesse, quest'ultima nel gioco è uno dei rami del governo che ha il compito di controllare le zone di quarantena e ciò che resta dell'esercito degli Stati Uniti. I Fireflies sono invece un'altra fazione antagonista, con la quale Joel ed Ellie hanno numerosi scontri.

Tecnicamente nella storia, quando i Fireflies aumentano in numero, si ribellano a Pittsburgh contro la FEDRA, riuscendo a prendere la città. Tuttavia quando Ellie e Joel attraversano la zona urbana, incontrano i successori di questi, ovvero gli Hunters. Nel filmato pubblicato, però, sembra che nella serie di The Last of Us la storia potrebbe comprendere dei flashback che mostrano il conflitto tra le due fazioni. Oppure, se ciò che abbiamo visto è ambientato nel presente, al posto di mostrarci le conseguenze del già citato conflitto, potremmo vedere proprio i due gruppi in guerra mentre Ellie e Joel attraversano la città durante il loro viaggio.

Sembra, in ogni caso, che per una conferma bisognerà aspettare ancora un po': infatti The Last of Us non arriverà prima del 2023.