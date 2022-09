The Last of Us: il videogame Playstation prende vita nel trailer della serie tv HBO

A circa un mese dalla pubblicazione del primo teaser di The Last of Us, l'attesissimo adattamento televisivo dell'omonimo videogame Plyastion è tornato a mostrarsi con un trailer ufficiale pubblicato dal network HBO.

La storia è ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna: Joel, un sopravvissuto, viene assunto per scortare Ellie, una ragazza di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.

I protagonisti della serie sono Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) e Bella Ramsey (His Dark Materials e Il Trono di Spade), interpreti di Joel ed Ellie, col cast che include anche Gabriel Luna (True Detective) nel ruolo del fratello minore ed ex soldato di Joel, Tommy; Merle Dandridge (The Last of Us videogiochi, The Flight Attendant) nel ruolo della leader della resistenza Marlene; e Anna Torv (Fringe) nei panni di Tess, una contrabbandiera e una compagna sopravvissuta incallita. Tra le guest star Nico Parker (The Third Day) nel ruolo di Sarah, la figlia quattordicenne di Joel; Murray Bartlett (The White Lotus) e Nick Offerman (Devs) nei panni di Frank e Bill, due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro stessa città isolata; Storm Reid (Euphoria) nei panni di Riley, un'orfana a Boston; e Jeffrey Pierce (The Last of Us videogiochi) nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena, mentre Lamar Johnson recita nel ruolo di Henry e Keivonn Woodard nei panni di Sam, due fratelli di Kansas City che si nascondono da un movimento rivoluzionario in cerca di vendetta. Infine Graham Greene recita nel ruolo di Marlon ed Elaine Miles nei panni di Florence, una coppia sposata che sopravvive da sola nelle terre selvagge del Wyoming post-apocalittico.

The Last of Us è scritta e prodotta da Craig Mazin (Chernobyl) e ovviamente Neil Druckmann, dei franchise di videogiochi The Last of Us e Uncharted. La serie, che secondo i report ha rappresentato la produzione più costosa di sempre per il Canada, con le riprese avvenute nella zona di Calgary, uscirà nel 2023 e sarà disponibile su Sky e NOW. Kantemir Balagov ha diretto l'episodio pilota.