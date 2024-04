The Last of Us vince ancora: trionfo ai Writers Guild Awards!

Questa volta, la serie HBO basata su The Last of Us, ha conquistato il palcoscenico dei Writers Guild of America Awards 2024. Un prestigioso riconoscimento, l'ennesimo, per il prodotto tratto dal videogioco uscito nel 2013 su PlayStation 3.

Così, mentre la serie TV di Fallout sta facendo parlare di se anche per un errore di continuità, The Last of Us continua a conquistare premi su premi. Il prodotto seriale, uscito nel 2023, è annoverato per essere uno dei migliori show basati sui videogiochi che abbiano mai calcato il piccolo schermo. Dello stesso avviso è anche la giuria dei Writers Guild of America Awards, la quale ha premiato proprio la serie HBO come Miglior Nuova Serie.

Bella Ramsey e Pedro Pascal hanno quindi battuto la concorrenza di The Diplomat, Jury Duty, Poker Face e Shrinking. Una grande vittoria, l'ennesima, per la serie TV basata sulle avventure di Joel ed Ellie, che si aggiunge agli Emmy Awards, i Critic's Choice Awards a gli Screen Actors Guild Awards conquistati nel 2023. Se non bastasse il parere di pubblico e critica, i premi collezionati da The Last of Us confermano quanto si tratti di una delle migliori trasposizioni dal mondo dei videogiochi a quello del cinema - o meglio, delle serie TV.

Intanto si lavora costantemente alla seconda, attesissima stagione, come confermato dallo stesso Pedro Pascal intervenuto recentemente a Deadline: "Le riprese sono incredibili. È meraviglioso il tipo di concentrazione e dedizione che ognuno sta mettendo nella seconda stagione. Adoro essere tornato con il cast e tutti stanno lavorando più duro di quanto pensassi, anche più di quanto fatto nella prima stagione, il che è quasi impensabile. Rivestire quei panni mi fa sentire comunque una sensazione nuova".

Tra i volti protagonisti della seconda stagione di The Last of Us, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey che torneranno ad interpretare rispettivamente Joel ed Ellie, Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Young Mazino come Jesse, Isabela Merced interpreterà invece Dina e Catherina O'hara non ha, al momento, un ruolo definito.

