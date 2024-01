The Last of Us ha già vinto 8 Emmy Awards: premiati anche Storm Reid e Nick Offerman

La stagione dei premi è iniziata, e in attesa della consegna degli Emmy Awards, la cui cerimonia si terrà il 15 gennaio prossimo, questa notte a Los Angeles è iniziata la premiazione dei Creative Arts Emmys, i cosiddetti 'Emmy tecnici'.

Il dato più importante arrivato da questo primo di turno di premiazioni è stato che, a quanto pare, gli Emmy 2023 amano The Last of Us, con la serie tv di HBO tratta dall'omonimo videogame Playstation che è già il titolo più premiato con ben otto trofei ottenuti nella notte, inclusi quelli per il miglior l'attore guest in una serie drammatica a Nick Offerman (che ha battuto il suo co-protagonista Murray Bartett) e a Storm Reid per la miglior attrice guest. La serie ha vinto, tra gli altri premi, anche le categorie di missaggio audio, montaggio audio ed effetti visivi.

The Bear, Wednesday e The White Lotus hanno ottenuto quattro vittorie ciascuno nella categoria comedy, mentre Beef ne ha portate a casa tre. Da segnalare anche che l'altra grande serie concorrente di HBO, ovvero Succession, che si presenta agli Emmy 2023 con ben 27 nomination, per ora è rimasto a mani vuote, anche se ovviamente avrà l'occasione di rifarsi nelle prossime serate dei Creative Arts e soprattutto la prossima settimana durante il main event degli Emmy Awards.

Infine, nella categoria Musica e testi originali, Ed Sheeran ha vinto come parte del team di autori della sua canzone "A Beauitful Game" da Ted Lasso: già vincitore di quattro Grammy, Sheeran è ora a metà strada verso l'EGOT, il quartetto di premi rappresentato da Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

I Primetime Emmy Awards 2023, divenuti 2024 dopo il rinvio causato dagli scioperi, sono fissati per lunedì 15 settembre.