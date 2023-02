The Last of Us, le visualizzazioni del primo episodio della serie HBO: sono pazzesche!

Dopo i numerosi record di ascolti ottenuti nel corso dei primi quattro episodi di questa prima ed entusiasmante stagione di The Last of Us, l'agenzia Nielsen, specializzata in indici di ascolto, ha diffusi i numeri complessivi ottenuti dal primo episodio dello show tratto dal videogame Playstation. Inutile dire che si tratta di cifre pazzesche.

Secondo Nielsen, il primo episodio di The Last of Us è stato visto per 223 milioni di minuti nelle prime ore del suo debutto, come riporta Variety. Si tratta di un risultato importante per la serie, che ha debuttato con il primo episodio "When You're Lost in the Darkness" domenica 15 gennaio. Le classifiche settimanali di Nielsen sullo streaming si basano su un calendario che va dal lunedì alla domenica, il che significa che gli show che debuttano la domenica sera vengono conteggiati solo per le prime ore di disponibilità, il che rende questi dati ancora più impressionanti.

Per contestualizzare il dato, anche se 223 milioni di minuti non sono stati sufficienti per entrare nella Top 10 settimanale, si tratta di più di un terzo dei telespettatori del titolo che occupa la decima posizione della settimana: lo show animato per bambini Bluey, che è stato visto per 646 milioni di minuti durante l'intera settimana dal 9 al 15 gennaio. Inoltre, va notato che Nielsen ha riportato i numeri dello streaming mentre in precedenza aveva registrato 1,1 milioni di spettatori sul canale lineare della HBO, con Warner Bros. Discovery che ha riportato un totale di 4,7 milioni di spettatori per il primo episodio.

È interessante notare che l'ultima serie in anteprima domenicale che ha avuto un'audience così alta nelle prime ore di disponibilità è stata House of the Dragon, che ha registrato 327 milioni di minuti di streaming nella sua prima menzione da parte di Nielsen. Pur non avendo il vantaggio di essere uno spin-off di GoT, la serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha totalizzato solo 100 milioni di minuti in meno rispetto all'episodio inaugurale di House of the Dragon.

Nel frattempo, oggi debutterà su HBO il quinto episodio di The Last of Us, che vedrà l'introduzione di Henry e Sam, intravisti al termine del quarto episodio.