The Last of Us, Young Mazino entusiasta: 'Sono un grande fan del gioco e della serie'

Sembra quasi impossibile cercare di fare di meglio della prima stagione di The Last of Us ma pare che i creatori stiano puntando proprio a quello. A confermarlo è stato Young Mazino, uno dei volti della miniserie Beef, che ha anticipato qualcosa sul suo ruolo nella seconda stagione della serie.

Mazino è, infatti, tra le new entry della seconda stagione di The Last of Us ed interpreterà Jesse. Sul red carpet degli Emmy Awards, che lo hanno visto presenziare per la sua partecipazione alla serie tv Beef, vincitrice di diversi riconoscimenti durante la serata, l'attore ha parlato del futuro delle sua carriera e di come l'onda del successo della miniserie lo abbia colpito fino a spingerlo nella direzione di The Last of Us. "Mi sento come se stessi cavalcando quest'onda sin da 'Beef', e continua ad andare avanti" ha spiegato "Sto ancora surfando e 'Dannazione, questa è un'onda lunga.'".

Al momento non si sa molto sulla seconda stagione di The Last of Us tranne il fatto che è stato finalmente trovato un volto per Abby. Parlando del suo personaggio all'interno di The Last of Us, Young Mazino ci ha tenuto a professare il profondo amore che ha sempre provato per il gioco e come, da un momento all'altro, sia diventato un grandissimo fan anche dell'adattamento televisivo. "Sono un grande fan del gioco e della serie" ha confermato il giovane attore.

Non è stata resa chiara la data d'uscita della seconda stagione di The Last of Us ma i fan sperano sia il più presto possibile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!