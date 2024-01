The Last of Us, Young Mazino sarà Jesse! La star di Beef nel cast della seconda stagione

Ci saranno tanti nuovi volti da scoprire in questa seconda stagione di The Last of Us, se è vero com'è vero che il secondo capitolo della saga videoludica targata Naughty Dog ha avuto modo di introdurre un bel po' di personaggi rispetto all'episodio precedente: nell'attesa dei nuovi episodi, dunque, è il momento di svelare un po' di nomi.

HBO sembra intenzionata ad annunciarne uno al giorno di qui a qualche tempo: dopo l'ufficialità di Kaitlyn Dever come Abby di The Last of Us 2, la produzione ha quindi presentato proprio in questi istanti Young Mazino, al quale sarà affidato il delicato compito di dar vita a Jesse, uno dei personaggi più significativi della seconda parte del gioco con protagonisti Joel ed Ellie.

Membro della comunità di Jackson (che già abbiamo intravisto nella prima stagione, ma che dovrebbe ricoprire un ruolo ancora più importante nella seconda), Jesse è amico di Ellie e di Dina, l'altra protagonista che ci verrà presumibilmente presentata nei prossimi giorni e con la quale il nostro ha anche avuto una breve storia.

Il nome di Young Mazino non sarà nuovo agli amanti di Beef, per la quale l'attore è anche candidato ai prossimi Emmy. E voi, cosa ne dite? Vi sembra la scelta adatta per il ruolo di Jesse? Fatecelo sapere nei commenti!