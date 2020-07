The Last Ride, Undertaker ricorda l'esilarante salvataggio di Bruce Prichard

The Last Ride torna con un episodio bonus e, nonostante l'ormai annunciato ritiro di The Undertaker riesce a coinvolgere il pubblico della WWE con una serie di vicende ancora ignote del wrestler, come l'esilarante episodio del salvataggio di Bruce Prichard.

Il noto manager e Undertaker erano in viaggio per raggiungere Chattanooga, nel Tennessee, senza conoscere minimamente la strada e finiti in un quartiere piuttosto squallido e malfamato, decidono di chiedere indicazioni sul percorso giusto da intraprendere.

Si tratta di un episodio avvenuto agli albori della carriera televisivia di Big Love, e probabilmente non erano ancora poi così famosi i due. Giunta ad una stazione di benzina, la strana coppia chiede qualche informazione ad un ragazzo. Questo chiede ai volti noti della WWE dei soldi in cambio del suo aiuto e quando i due wrestler rifiutano, il giovane chiama a raccolta un gruppo di amici per circondare la macchina.

Ciò che ne segue è leggenda. Undertaker da una lezione al giovane e gli fa la sua tipica mossa con gli occhi, mettendo in fuga tutto il resto del gruppo. Ricevono le informazioni necessarie e partono così alla volta della città nei pressi di Atlanta.

Questa storia ha portato un'aria di spensieratezza nel mondo del wrestling visto il momento difficile. Infatti la WWE si trova a fare i conti con un aumento spropositato dei casi di Covid-19 e ancora non è stata in grado di arginare la situazione.