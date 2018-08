The Last Ship, il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione della serie TNT

È quest'oggi grazie a TNT che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Last Ship, serie televisiva basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley e prodotta tra gli altri anche da Michael Bay che giungerà a conclusione proprio quest'anno.

La prima stagione seguiva le conseguenze di una catastrofe globale che ha quasi decimato l'intera popolazione mondiale. Il racconto segue poi le gesta dell'equipaggio del cacciatorpediniere della marina USS Nathan James, che a causa del suo posizionamento non ha risentito della terribile tragedia. Il capitano Tom Chandler e il suo equipaggio si ritrovano così costretti ad affrontare la nuova realtà in un mondo dove potrebbero essere tra i pochi superstiti rimasti ancora in vita.



Lo show nel corso delle quattro stagioni ha riscosso sempre più successo e critiche positive, ottenendo anche una buona media di ascolti con la quarta stagione, raggiungendo i 2 milioni di spettatori. La serie era stata già rinnovata due anni fa per la quinta e ultima stagione, che porterà a conclusione l'intero arco narrativo. Proprio nel corso degli ultimi episodi, vedremo il mondo riprendersi dal terribile virus che lo ha ridotto allo stremo, causando disordini politici che Tom Chandler tenterà di sistemare insieme ai suoi compagni.



La premiere della quinta stagione di The Last Ship andrà in onda su TNT il prossimo 9 settembre.