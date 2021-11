The Last Thing He Told Me, Jennifer Garner sostituisce Julia Roberts nella serie AppleTv+

Cambiamenti di cast in corso nell’adattamento di AppleTV+ The Last Thing He Told Me, Jennifer Garner infatti sostituirà Julia Roberts nella mini-serie tratta dall’omonimo romanzo nei panni della protagonista Hannah Hall.

Nel dicembre 2020 era stato annunciato il casting di Roberts in The Last Thing He Told Me, la rifusione del ruolo è dovuta ai conflitti di programmazione dell'attrice, secondo quanto riportato da The Wrap. Garner sostituirà Roberts anche come produttrice esecutiva della miniserie.

The Last Thing He Told Me è un adattamento del bestseller di Laura Dave e tra i produttori esecutivi figura anche Reese Witherspoon. Dave sta adattando il romanzo per la TV, insieme al marito e co-creatore Josh Singer. La storia segue una donna che instaura una relazione inaspettata con la figliastra di 16 anni, Bailey, mentre cerca la verità sul motivo per cui suo marito è misteriosamente scomparso. Ulteriori notizie di casting non sono state diffuse così come una data di uscita. Garner di recente ha recitato (e prodotto) in Yes, Day con Edgar Ramirez e Jenna Ortega. Prossimamente reciterà nel film di fantascienza The Adam Project al fianco di Ryan Reynolds, Zoe Saldana e Mark Ruffalo.



Siete curiosi di vedere questo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti! E se siete curiosi scoprite le 5 miglior interpretazioni di Roberts nel nostro approfondimento.