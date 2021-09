The Last o Us, Neil Druckmann dirigerà un episodio della serie HBO? L'indizio parla chiaro

Mentre le foto dal set di The Last of Us offrono scorci e retroscena sulla realizzazione dell'attesa serie tv di HBO, dal web arrivano forti indizi sulla presenza di Neil Druckmann come uno dei registi dello show.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, sul sito web della Director's Guild of Canada, il game director del celebre videogioco di Naughty Dog dal quale la serie tv The Last of Us sarà tratto viene espressamente citato come uno dei cinque registi per l'adattamento live-action. Per giunta è stato Gabby Llanillo, dipendente senior del controllo qualità di Naughty Dog, a condividere la notizia sul suo account Twitter personale, il che aggiungerebbe un tocco di credibilità in più all'ipotesi che ha iniziato a circolare in queste ore.

Druckmann, lo ricordiamo, era già stato accreditato come com-sceneggiatore della serie insieme a Craig Mazin, creatore del progetto e regista. Se la cosa sarà confermata, The Last of Us rappresenterà l'esordio di Neil Druckmann come regista di una serie live-action. Va notato, inoltre, che l'elenco cita lo stesso Mazin come uno dei registi della serie, insieme a Jasmila Zbanic, Kantemir Balagov e Peter Hoar.

The Last of Us non ha attualmente una data d'uscita ufficiale, ma Balagov in precedenza aveva accennato ad un generico 2022 come potenziale finestra di rilascio. Secondo quanto riportato, la prima stagione della serie dovrebbe durare 10 episodi, e si baserà principalmente sui fatti del primo capitolo della saga videoludica.