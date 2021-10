The Leftovers, Justin Theroux ricorda i 10 anni dalla scomparsa del 2% della popolazione

Dopo aver condiviso alcune foto dal set di Mulholland Drive nel giorno del ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale, Justin Theroux ha celebrato l'anniversario del 14 ottobre, il giorno in cui nella serie The Leftovers il 2% della popolazione mondiale scomparve improvvisamente senza lasciare traccia.

Si tratta dell'evento scatenante dal quale poi si evolve tutta la trama di The Leftovers, che inizia proprio tre anni dopo quel 14 ottobre 2011, con Justin Theroux nei panni del capo della polizia di Mapleton, una comune cittadina dalla quale sono scomparsi nel nulla un centinaio di abitanti.



Nel post su Instagram, insieme ad una serie di foto dal set dello show HBO, Theroux ha scritto:"Felice 14 ottobre. 10 anni. Noi siamo la prova vivente. 2%" insieme all'emoji di una colomba con il ramo d'ulivo, simbolo di pace.

The Leftovers è uno dei progetti fondamentali nella carriera di Justin Theroux, grazie al quale ha raggiunto la popolarità a livello internazionale.

Il cast dello show, andato in onda per tre stagioni, comprendeva interpreti del calibro di Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Chris Zylka e Margaret Qualley.

Di recente Justin Theroux si è scusato con i fan dello show, ritenendo di essere stato scorretto, riferendosi al momento in cui espresse il suo punto di vista sull'ultimo episodio.



Scoprite su Everyeye il nostro approfondimento su The Leftovers, una delle serie più apprezzate dell'ultimo decennio televisivo, creata a Damon Lindelof.