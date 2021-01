The Legacies: Nella terza stagione sarà presente un episodio in stile musical

Dopo aver visto le prime immagini di The Legacies 3, vi segnaliamo questa intervista al produttore Brett Matthews della serie di The CW in cui discute di una puntata molto particolare e attesa della terza stagione.

Prima dello stop ai lavori sui set delle serie, causato dall'epidemia di Coronavirus, i numerosi fan di The Legacies attendevano con ansia la messa in onda della puntata in stile musical, che è stata poi rimandata a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nelle scorse ore è stato quindi annunciato che l'episodio andrà in onda il prossimo 4 febbraio e si intitolerà "Salvatore: The Musical!". Il produttore Brett Matthews aveva quindi discusso dell'episodio con i giornalisti di TV Guide, ecco il suo commento sul musical: "Il diciannovesimo episodio sarà il nostro superbo musical. Cerchiamo di farne uno all'anno, e sarà una puntata che ci ricorderà i nostri retaggi, dello show, di The Vampire Diaries e di The Originals".

Per adesso non conosciamo altri dettagli riguardo il musical, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane vedremo le prime immagini e scopriremo la sinossi ufficiale. Ricordiamo inoltre che la terza stagione dello show di The CW farà il suo debutto il prossimo 21 gennaio, inoltre ecco la nostra recensione della seconda stagione di The Legacies.