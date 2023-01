The Legend of Vox Machina: nuovo filmato dalla Stagione 2 in arrivo su Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale dalla seconda stagione di The Legend of Vox Machina, la quale debutterà in streaming il 20 gennaio prossimo dopo l'inatteso successo della prima stagione. La clip in questione mostra tutto il sense of humor di questo show, da subito divenuto tra i più apprezzati del catalogo.

La serie è incentrata sul primo gruppo di personaggi della campagna originale di Dungeons & Dragons. Nelle prime fasi della loro avventura, questo gruppo di disadattati si imbatte in Lord e Lady Briarwood, due dei mostri che conquistarono Whitestone e catturarono un membro del gruppo, Percy (Taliesin Jaffe) anni prima degli eventi della serie. Mentre i Vox Machina finiscono per sconfiggere i Briarwood, la scena finale della prima stagione vedeva un gruppo di draghi distruggere tutto il Tal'Dorei.

Mentre il precedente trailer di Legend of Vox Machina mostrava la lotta con i draghi, l'ultima clip rilasciata da Prime Video ci mostra un tipo di minaccia molto diverso. Nonostante un'enorme caduta potrebbe facilmente vedere ogni membro del gruppo completamente spazzato via, Scanlan non riesce a impedire alla sua squadra di passare attraverso una porta magica, proprio sul bordo di un precipizio. La prontezza di riflessi di Keyleth e Scanlan fa sì che Vox Machina sopravviva, ma non senza un po' di umorismo tipico dello show.

La seconda stagione di The Legend of Vox Machina vedrà il ritorno di tutti i membri del cast originale, insieme a nuove voci, tra cui Troy Baker (The Last of Us), Mary Elizabeth McGlynn (Cowboy Bebop) e Henry Winkler (Inside Job). La stagione debutterà il 20 gennaio prossimo. Proprio Troy Baker ha parlato di The Last of Us e del nuovo personaggio che interpreta per HBO.