The Legend of Vox Machina, qual è il segreto del suo successo?

Una serie animata tratta dalla madre di tutti i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons era senz'altro una scommessa. Ma dopo un processo di finanziamento dal basso semplicemente assurdo, The Legend of Vox Machina ha stravinto quella scommessa, complici tanti fattori che hanno portato a una crescita d'ascolti costante e notevole.

Nonostante il successo immediato che avrebbe potuto sortire e che pure c’è stato in una certa misura, quando la nuova serie animata tratta da Dungeons & Dragons è arrivata su Prime Video non ha avuto la risonanza che molti si sarebbero aspettati. Manca ancora una settimana infatti, è sarà passato già un mese dall’uscita, il 28 gennaio, del nuovo show con cui gli Amazon Studios si ripropongono di fare concorrenza al capolavoro animato di Netflix che è stato Arcane, tratto invece da League of Legends. Ma nel corso delle ultime tre settimane, a differenza di molti titoli che rimangono in classifica per pochi giorni per poi cadere nel dimenticatoio, la nuova serie creata per piccolo schermo da Matthew Mercer ha saputo conquistarsi i suoi ascolti con costanza e con sapienza.



Questo nonostante l’attenzione di tutti fosse presa, nel bene e nel male, da ben altri juggernaut di Casa Amazon: dal nuovo trailer de Gli Anelli del Potere di cui abbiamo analizzato alcuni interessanti dettagli, alla seconda stagione già ufficiale di Reacher, il personaggio protagonista dei romanzi di Lee Child. Certo, The Legend of Vox Machina si inserisce in tutt’altro settore, quello delle serie animate, ma in termini di pubblico non va a pescare in un bacino molto diverso. La serie nasce come adattamento di Critical Role, una sessione o campagna di D&D tenuta da un gruppo di doppiatori-giocatori che hanno letteralmente segnato la storia dello stream-gaming su piattaforme come Twitch e consorelle. Non è stata quindi una completa sorpresa che la serie sia riuscita ad autofinanziarsi grazie al crowdfunding, il più ricco di sempre.



L’idea era inizialmente di raccogliere 750.000 dollari per un corto, ma nel giro di pochissimo l’incredibile afflusso di sostenitori ha fatto toccare gli 11 milioni alla raccolta fondi – è il più grande successo di sempre – mettendo al servizio abbastanza budget da creare un intera serie. Solo con i sostenitori che hanno partecipato direttamente al crowdfunding, la serie avrebbe avuto un pubblico di partenza non indifferente, cui si sarebbe aggiunto ovviamente tutto il nutrito pubblico di appassionati del gioco di ruolo e dei GdR in generale. In questo, il titolo Amazon è riuscita a soddisfare una narrazione quasi completamente impostata sulle meccaniche di gioco, con un nutrito gruppo di personaggi ciascuno con il proprio ruolo (ladro, mago, barbaro, chierico) all'interno di main e side quest molto ben definite. E ciascuno, si saranno accorti gli habitué del settore, spesso sottoposto alle inottemperanze del caso, quasi che il loro destino dipendesse effettivamente da un dado fortunato.



A fianco di questo però, e a fianco dei numerosi doppiatori di livello che vi hanno preso parte (non ultimi quelli del The Last of Us in attesa dello show), la serie si dimostra l’ennesima scommessa azzeccata che punta nella direzione dell’animazione per adulti, riprendendo molti elementi già visti anche i prodotti diversissimi rispetto all’ambientazione fantasy o steampunk. Da Love, Death & Robots in poi e ancor di più dopo Arcane, nonostante l’approccio più realistico delle loro animazioni, è diventato chiaro come l’animazione per adulti, così carica di violenza e pulp dietro l’angelica maschera del “cartone animato”, sia un settore di successo e sul quale investire con sempre maggior fiducia. Capace di unire il pubblico videoludico e quello alla ricerca di un sano, quanto ben costruito intrattenimento “vietato ai minori”. Trovate qui la nostra recensione di The Legend of Vox Machina. Voi l’avete vista? Ditecelo nei commenti!