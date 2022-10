The Legend of Zelda: Tom Holland e Emma Watson nei fantastici fan poster per la serie tv

Sono anni che si vocifera dell'arrivo di una serie basata su The Legend of Zelda, ma ad oggi non è pervenuta ancora nessun tipo di conferma né su chi intenderebbe realizzarla. In pole position sembra esserci Netflix, rafforzata dal successo di The Witcher, mentre per i fan il cast principale è già fatto: protagonisti sono Tom Holland e Emma Watson.

Nelle ultime opre, infatti, l'artista Danlev ha pubblicato sul suo profilo Instagram i character poster ufficiali del Fanta-casting di The Legend of Zelda. Questo vede Tom Holland nei panni di Link, Emma Watson in quelli di Zelda, Idris Elba nei panni di Ganon, Maisie Williams nei panni di Saria, la stella di Stranger Things Sadie Link in quelli di Malon, Danny DeVito in quelli di Tingle, il Premio Oscar Meryl Streep in quelli di Twinrova, Jameela Jamil nel ruolo di Urbosa, la star Marvel Gemma Chan in quello di Great Fairy e Steve Buscemi nei panni di Dampé.

Questo perché alcuni rumor recenti vorrebbero proprio Tom Holland nei panni di Link, il noto alter ego virtuale del giocatore caratterizzato da coraggio e temerarietà. Link è certamente uno dei personaggi più amati di tutti i tempi e quindi non sarà semplice trovare facilmente un attore all'altezza ma, l'interprete di Spider-Man che al momento è impegnato anche nel franchise in live-action di Uncharted, sarebbe il volto giusto.

Alla regia di The Legend of Zelda su Netflix potrebbe esserci Adi Shankar, il noto produttore cinematografico di origini indiane che nel 2016 con un post su Instagram aveva annunciato di essere a lavoro "con una iconica compagnia giapponese, per adattare uno dei loro più noti videogame in una serie TV”.

Intanto HBO Max è al lavoro su The Last of Us, un'altra attesissima produzione basata sul videogioco sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4. Proprio nelle scorse settimane, è stato pubblicato il trailer ufficiale di The Last of Us, che ha mandato in visibilio internet per la sorpresa e l'eccitazione dell'evento.