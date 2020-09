The Legend of Zelda, Tom Holland sarà il protagonista del live-action su Netflix?

Ormai da anni si parla di un possibile live action di The Legend of Zelda ma, non è ancora arrivata alcuna ufficialità. Netflix dopo il grande successo di The Witcher, sembrerebbe pronta a mettere in cantiere una nuova serie basata sul noto videogames targato Nintendo e così si susseguono le prime indiscrezioni sul protagonista.

Alcuni rumor vorrebbero Tom Holland nei panni di Link, il noto alter ego virtuale del giocatore caratterizzato da coraggio e temerarietà. Link è certamente uno dei personaggi più amati di tutti i tempi e quindi non sarà semplice trovare facilmente un attore all'altezza ma, l'interprete di Spider-Man che al momento è impegnato anche con le riprese del live-action di Uncharted.

Alla regia di The Legend of Zelda su Netflix potrebbe esserci Adi Shankar, il noto produttore cinematografico di origini indiane che nel 2016 con un post su Instagram aveva annunciato di essere a lavoro "con una iconica compagnia giapponese, per adattare uno dei loro più noti videogame in una serie TV”.

In molti pensano che i lavori siano già partiti e che l'annuncio ufficiale del live-action di The Legend of Zelda arriverà solo il prossimo anno, in occasione del suo 35° anniversario. Insomma, l'unica cosa che possiamo fare è continuare ad incrociare le dita e sperare che i rumor e le indiscrezioni vengano confermate.

Intanto HBO Max è al lavoro su The Last of Us, un'altra attesissima produzione basata sul videogioco sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4.