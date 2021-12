All The Light We Cannot See, ecco chi sarà la protagonista della nuova serie Netflix

La giovane attrice esordiente Aria Mia Loberti sarà la protagonista di All The Light We Cannot See, la nuova serie Netflix ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Anthony Doerr, vincitore del premio Pulitzer.

Dopo un casting a livello globale per la nuova serie Netflix All The Light We Cannot See, l'attrice è stata selezionata per interpretare il ruolo di Marie-Laure, la ragazza non vedente protagonista del romanzo a cui si ispira lo show, che sarà una miniserie in quattro parti.

Loberti ha deciso di partecipare al casting non appena ha saputo da una sua ex-insegnante che la produzione era alla ricerca di attrici ipovedenti o non vedenti per interpretare il ruolo di Marie-Laure. Da grande fan dell'opera di Doerr, conosceva già il romanzo e, nonostante non abbia mai studiato recitazione, è riuscita ad ottenere il ruolo tra migliaia di candidate.

Il produttore di All The Lights We Cannot See, Shawn Levy (che ha già lavorato con Netflix a Stranger Things e Shadow and Bone), sta lavorando al progetto da almeno un paio d'anni e sarà il regista di tutti gli episodi della miniserie, mentre la sceneggiatura è nelle mani di Steven Knight (Peaky Blinders).

"La ricerca di un'attrice che interpretasse l'iconica Marie-Laure, una giovane ragazza non vedente la cui forza più grande è la tenace speranza e la potenza della sua voce attraverso le onde radio in tempo di guerra, non è stata una sfida semplice" ha rivelato Levy. "Abbiamo cercato in tutto il mondo e abbiamo visto migliaia di provini. Non ci saremmo mai immaginati che il nostro percorso si sarebbe incrociato con quello di una ragazza che non solo non ha mai recitato, ma non aveva neanche mai fatto un'audizione".

"Siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo incontrato per la prima volta Aria Mia Loberti" ha aggiunto Shawn Levy. "Non vediamo l'ora di raccontare questa meravigliosa storia con lei al centro".

