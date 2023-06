All The Light We Cannot See: Netflix presenta la miniserie al Tudum con una nuova clip

In occasione del Tudum 2023 che si è svolto il 17 giugno in Brasile, Netflix ha presentato il teaser della serie All The Lights We Cannot See, ispirata al romanzo premio Pulitzer del 2014 e che vede protagonisti Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo e Louis Hofmann in un dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Vi abbiamo già mostrato la clip di Rebel Moon presentata durante la manifestazione e, tra tutti gli altri contenuti proposti, non potevamo certo non citare l’adattamento scritto da Steve Knight del romanzo di Anthony Doerr.

La miniserie racconterà le storie di una ragazza francese cieca alle prese con l’occupazione nazista e di un giovane militare tedesco di stanza in Francia che finiscono per intrecciarsi e probabilmente utilizzerà, come nel libro, una narrazione non lineare per enfatizzare le vicende.

Netflix ha presentato il video su Youtube attraverso un’intrigante didascalia: “Incontrate Marie-Laure e Werner in questa anticipazione esclusiva del Tudum di All The Light We Cannot See. Due adolescenti, durante la seconda guerra mondiale, condividono un legame segreto che diventerà un faro di speranza nei tempi più bui".

Può essere interessante notare che la parte della protagonista cieca verrà interpretata dall’attrice non vedente Aria Mila Loberti, al suo debutto assoluto e subito alle prese con un ruolo da protagonista in uno show che saprà di sicuro far parlare di sé.

La serie in quattro episodi debutterà sulla piattaforma di streaming il 2 novembre 2023 e, in attesa di poter avere nuove anticipazioni, vi lasciamo all’ennesimo annuncio del Tudum relativo al terzo capitolo del franchise di Tyler Rake.