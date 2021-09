All The Light We Cannot See, la nuova serie Netflix dai produttori di Stranger Things

E' proprio vero che Netflix non smette mai di stupirci con le sue produzioni! Proprio oggi, infatti, ha annunciato con un tweet di aver avviato la produzione di una nuova serie. Si tratta di All The Light We Cannot See, un adattamento dell'omonimo romanzo storico di Anthony Doerr, vincitore del Premio Pulitzer nel 2015.

Il romanzo, ambientato nella Francia occupata durante la Seconda guerra mondiale, racconta la storia di Marie-Laure Le Blanc, una bambina cieca che vive a Parigi, e di Werner Pfennig, un orfano che vive in Germania nell'area dello Zollverein, nota per le sue miniere di carbone. La loro infanzia sarà profondamente segnata dall'evolversi del conflitto tra Francia e Germania, finché i loro percorsi di vita finiranno per incrociarsi.

Netflix ha annunciato che produrrà una serie ispirata al bestseller storico All The Light We Cannot See insieme a 21 Laps Entertainment, la casa di produzione di Shawn Levy. Levy ha già firmato serie di successo come Shadow & Bone e Stranger Things, le cui riprese si sono appena concluse in questi giorni e presto arriverà un nuovo trailer di Stranger Things 4.

Sembra inoltre che sia al lavoro sulla sceneggiatura di questo titolo il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, mentre la regia sarà affidata allo stesso Shawn Levy.

Nel tweet (che potete trovare in calce all'articolo), Netflix ha annunciato anche l'avvio dei casting globali, alla ricerca dell'attrice che possa interpretare il ruolo di Marie-Laure in questa nuova produzione. Le riprese si terranno in Europa nel 2022 e i produttori incoraggiano la partecipazione di attrici cieche o ipovedenti con un inglese molto fluente.

Che ne pensate dell'annuncio di questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti!

